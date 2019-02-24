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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Politik tepkisizlik döneminin zirvesine tanıklık ediliyor

Şunu belirteyim ki bunlar da olsa halkta seçimin havası, daha doğrusu aurası yok…

Çünkü seçmen yakın geçmişte sandığa daha sıkı sarılır, çevresiyle politik tartışmaya girer, eline parti bayrağını alıp mitinge giderdi.

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Bugün ise tam bir tepkisizlik içinde…

Eski seçim havasını Anadolu’da görmenin bir olanağı yok.

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Bu tepkisizliğe neden olarak, seçim ve referandum için sandık yoluyla seçmenin sürekli sondajlanarak yoklanmış olmanın getirdiği bıkkınlık da sunulabilir.

Ya da kamuoyu yoklamaları aracılığıyla devamlı sorgudan geçirilmenin neden olduğu da savlanabilir.

Bunun bir süre sonra televizyondaki eğlenceli yarışma programlarına benzemeye başlaması da öne sürülebilir…

Her ne olursa olsun depolitizasyon sürecine tanıklık ediliyor.

Politik tepkisizlik döneminin zirvesine tanıklık ediliyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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