Muharrem Sarıkaya: Partilerde tartışılan konuların başında yerel seçim ittifakı var

Tatilini bitiren siyasetin Ankara’ya dönüş yaparken, partilerde tartışılan konuların başında 7 ay süresi olmasına karşın yerel seçim ittifakı var.

Hepsinin de üzerinde uzlaştığı nokta, bu kez işi tabana bırakmadan yukarıdan planlı yürütmek.

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Nedeni de başkanlık seçimindeki gibi, yerel başkanların belirlenmesinde de ittifakın zorunluluğu…

Bir de geçen seçim birçok yerde CHP ile MHP tabanlarının AK Parti’ye karşı ittifakının, bu seçimde tersine dönmüş olması.

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Bu durumda bir yanda AK Parti-MHP’nin Cumhur, diğer tarafta ise CHP’nin farklı kombinasyonlar içinde İYİ Parti, SP ve HDP ittifakı duruyor…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı