Muharrem Sarıkaya: Partilerde dönüşümlü mesai için milletvekili listesi hazırlanıyor

Yaşananlar milletvekillerinin TBMM çalışmalarına katılmasını etkilemiş; bir de okulların ara tatili üstüne binince vekil sayısı daha da seyrekleşmiş…

Bundan kaynaklansa gerek dün dolaştığım neredeyse bütün partilerin grup başkanvekilleri dönüşümlü mesai için milletvekili listesi hazırlıyordu.

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İki grubun birbiri ile temasını keserek virüsün partilerinde yayılmasının önüne geçme uğraşındalardı.

Zaten kulislerde de Meclis’in müdavimi eski milletvekillerinden başkası yoktu; Genel Kurul salonunun havalandırılması için sürekli açık duran kapısının karşısına oturmuş eski günlerini yad ediyorlardı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı