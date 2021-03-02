Muharrem Sarıkaya: Parlamentonun üçte biri, suç isnadıyla yargılanmak isteniyor

Haziran 2018 seçiminden bugüne geçen 2,5 yılda suç işlediği için dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında dokunulmazlık tezkeresi düzenlenen milletvekili sayısı 200’e yaklaştı.

Son gelen 33 dosya öncesi Komisyonda 186 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası bekliyordu.

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Üstelik bir önceki dönemden, yeniden milletvekili seçilmeleri nedeniyle devreden dosya sayısı da 252…

Bu demektir ki parlamentonun üçte biri, yargı tarafından haklarındaki suç isnadıyla yargılanmak isteniyor.

Asıl üzerinde durulması gereken nokta da bu…

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Fezlekelerin dağılımı da şaşırtmıyor…

Hatırlanırsa bu hafta da 33 dosya geldi.

Bunun 20’si HDP, biri DBP, 3’ü CHP, biri de DP milletvekilleriyle ilgili.

Böylece toplamda 1336 dosyaya ulaşan Komisyon’da, en dikkat çeken ise 56 sandalyeye sahip HDP milletvekillerinin hepsi hakkında en az bir dosya olması.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı