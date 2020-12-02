Muharrem Sarıkaya: Pandemi kadınların ‘geleneksel rolüne’ dönüşünü hızlandırdı

Sosyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu ile dün sohbet ederken, TÜBİTAK için yaptıkları ancak henüz raporlamasını tamamlamadıkları pandemi çalışmasının taslak sonuçları üzerinde durdu…

(…)Pandemi Çalışmasına göre süreçten en fazla kadınların etkilenmesinin temel nedeni, bin bir emek ile elde ettiklerini bir anda elinden alıp, ‘geleneksek rolüne’ dönüşünü hızlandırmış olması.

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Çünkü elde ettiği ekonomik özgürlük pandemi ile birlikte işyerinden ilk çıkarılan olmasına yol açmış…

“Kocan var sana bakar” denilip, evine yollanmış.

Eve geldiğinde karşılaştığı tablo daha da ağır…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı