Muharrem Sarıkaya: Özdağ’ın ‘Grup başkanı yaparsanız iddiaları dile getirmem’ dediğini açıklayacaklar

Parti içi demokrasinin alışık olmadığımız şekilde son raddesinin yaşandığı, bu denli ağır suçlamalarda bulunduğu bir ortamda Genel Merkez yönetimi ne yapacak?

Hemen belirteyim; hiçbir şey…

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Akşener’in, diğer muhalif milletvekillerinin de Özdağ’a tepkisini dikkate alarak disiplin soruşturması başlatmak niyeti yok.

(…)Peki, Özdağ ile ilgili bir adım atmayı düşünüyor mu, yani çağırıp görüşecek mi?

Buna verilen yanıt da “kesinlikle hayır, biz onu kendi haline bıraktık ne yaparsa yapsın” noktasında.

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Eğer istifa gelmezse İYİ Parti yöneticilerinden bazılarının Özdağ’ın yakın geçmişte, “Eğer beni Grup Başkanı yaparsanız bu iddiaları dile getirmem” dediğini açıklamaya hazırlanıyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı