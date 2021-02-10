Muharrem Sarıkaya: Ortada metni olmayan bir anayasa tartışmasıdır gidiyor

PARLAMENTO çok uzun süredir ilginç bir sürece tanıklık ediyor.

Buna ister Fransız düşünür Baudrillard’ın yaklaşımı içinde ‘hipergerçeklik’ deyin…

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Ortada metni olmayan, ancak üzerinde herkesin görüş beyan edip, her türlü sözün söylendiği bir Anayasa tartışmasıdır gidiyor.

(…) Yeni Anayasa bir yana, üzerinde değişiklik yapılması için çalışmaların son aşamasına gelindiği ileri sürülen Siyasi Partiler ve Seçim kanunları konusunda da bir metin yok…

Belki ittifak ortakları kendi aralarında konuşup bir metin çalışması yapıyor olabilirler diye her iki tarafa da danıştım.

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MHP’den aldığım bilgiye göre kendilerine ulaşmış bırakın Anayasa’yı kanunlar konusunda da herhangi bir metin yok.

Onlar da AK Parti’den gelecek taslağı bekliyor…

Sonuç olarak elde herhangi bir şey yok ama nedendir bilmiyorum, sanki var gibi tartışılıyor…

Zaten var olmayanı sanal alemde aramak gibi…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı