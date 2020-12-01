Muharrem Sarıkaya: Ordu’daki vaka sayısının patlamasının cezasını, Kırşehir’e de kesiyoruz

Oysa insanın kendini izole etmesinin doğasına aykırı olduğunu Science Dergisi bir asır kadar önce yazmış.

Bunun üzerine bir de ceza binince onu aşmak için elinden gelen her atraksiyonu yapacağı bu denli açıkken, tedbiri hala izolasyon ve ceza üzerinden yürütmek için yeni adımlar atıyoruz.

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Bir ildeki yüksek vakanın cezasını, vaka sayısını aldığı tedbir ve dikkati sayesinde en aza indirmiş vilayete, ilçeye yüklüyoruz.

Ordu’daki vaka sayısının patlamasının cezasını, Kırşehir’e de kesiyoruz.

Oysa bunun yerine, ödülle birlikte kişinin takdirine bırakılmış serbestlik gelse belki sorun çok daha rahat çözülecek.

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Örneğin bir ilde veya ilçede eğer vaka sayısında ciddi düşme varsa su fiyatlarının veya kamu hizmetlerinden aldığı hizmetlerin ucuzlatılması…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı