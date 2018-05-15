Muharrem Sarıkaya: Oluşacak komisyon kurucu Meclis gibi çalışacak

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Yani komisyonların çalışmasından, Anayasa’nın 98, 105 ve 106. maddelerindeki soruşturma komisyonlarının çalışma usulüne, kanunların hangi usulde görüşüleceğine kadar birçok konuda başvurulacak Meclis İç Tüzüğü yok.

Mevcut olan geçerliliğini kaybetti; Bakanlar Kurulu, anamuhalefet partisi, gensoru, güvenoyu gibi kurumların hepsi yeni sistemde ortadan kalktı.

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Bu nedenle TBMM açıldığında önce Kurucu Meclis gibi çalışma esas ve usullerini belirleyeceği iç tüzüğünü çıkarmak zorunda.

Tartışılan yöntem, TBMM seçimi tamamlandıktan sonra en yaşlı üyenin başkanlığında toplanıp yemin etmesi, başkanını seçmesi ve tatile girmesi hedefleniyor.

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Bu sürede partilerin eşit katılımıyla oluşacak komisyonun Kurucu Meclis gibi çalışıp iç tüzük çıkarması hedefleniyor.

Çünkü parlamento iç tüzüğü sadece kendi iç düzenini değil, aynı zamanda yürütme iktidarının, yani Cumhurbaşkanı’nın icraatını hangi ağırlıkta denetleyeceğinin yöntemini de belirleyecek.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı