Muharrem Sarıkaya: Okulların salgının yaygınlaşmasında etkisi olmayacak mı?

Bugün geldiğimiz noktada yayınlar tersini söylüyor, çocukların da aynen büyükler gibi virüsü kapabileceğine işaret ediyor.

Nitekim dün bu konuda, Covid-19 ile halk sağlığında mücadele açısından en güvendiğim isimler arasında saydığım Prof. Dr. Levent Akın da benzer verilerden söz etti.

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Bilim Kurulu üyesi de olan, bugüne kadar alınan yasaklar ve gevşetmelere ilişkin kurulun etkin isimleri arasında bulunan Prof. Dr. Akın, şu dikkat çeken veriyi paylaştı:

“Çin ve ABD’de okul çağındaki çocuklarda ilk başta düşüktü. Son dönem ise artıyor. Demek ki grip gibi tüm yaş gruplarında aynı oranda görülüyor. Grip gibi yaşamın bir yerinde olacak, ne zaman duracağına ilişkin de süre belirtmemizin imkanı yok…”

Durum böyle ise okulların salgının yaygınlaşmasında etkisi olmayacak mı?

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı