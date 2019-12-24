Muharrem Sarıkaya: Oktay, ‘Suriyelilerin sınırdan girişine izin verilmeyecek’ dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay…

Geçmişte AFAD Başkanlığı ve Başbakanlık Müsteşarlığı; bugün de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevinde Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye’nin hafızası…

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Oktay, “Gelmekte olan Suriyelilerin sınırdan girişine izin verilmeyecek; sınırın diğer tarafında ikametleri sağlanacak” dedi.

Moskova’ya dün giden heyetin Rusya ile bu konuyu da ele alacağın belirtti.

Batılı ülkelerin yeni durumu görmesi ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin de altını çizdi.

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Barış Pınarı bölgesinde konut yapımı ve sığınmacıların ülkelerine dönüşü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi faaliyetini yürüttüğünü de anımsatıp ekledi:

“Türkiye üzerine düşeni yapıyor; görüşülenler projenin iyi olduğunu belirtiyor ama somut işbirliğine soyunan yok…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı