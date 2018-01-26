Muharrem Sarıkaya: NATO pasifleşti, yerini coğrafi ittifak veya güç birliği aldı…

Suriye sahasında NATO ülkelerinin ittifak ilişkisine dayalı hareket ettiğini kim söyleyebilir?

Hatta son gelişmeler de gösterdi ki NATO pasifleşti, yerini coğrafi ittifak veya güç birliği aldı…

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Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı da bunun en iyi göstergesi.

Çünkü NATO’nun gerektirdiği şekilde beraber olması gerekenler, karşıtlarla ittifak içinde.

Daha ilerisi, birbirlerine de karşıt kampta muamelesi çekiyorlar.

Türkiye ile ABD’nin ilişkisini de bu kapsamda görmek gerekiyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı