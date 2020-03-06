Muharrem Sarıkaya: Mutabakatsızlık çok daha ağır sonuçlar yaratırdı

Moskova’da 2 saat 40 dakikası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in baş başa geri kalanın da heyetlerin görüşmesiyle tamamlanan 6 saatlik müzakere sonunda açıklanan mutabakat belki eleştirilebilir.

Baştan sahaya girmenin yanlışlığına da işaret edilebilir.

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Ancak bu eleştiriyi getirenlerin mutabakat sağlanmasaydı ne olurdu sorusuna da yanıt bulması gerekir…

Çünkü mutabakatsızlık büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakırdı, çok daha ağır sonuçlar yaratırdı.

Dolayısıyla dün imzalanan ve bir önceki İdlib Mutabakatı’nın yerine geçen Moskova Mutabakatı sahada çatışmazlıkla beraber yeni bir durum da yarattı.

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Dolayısıyla sahanın bundan sonraki okuması bu Mutabakat üzerinden yapılacak.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı