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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Muhalefet bloğunda ciddi bir bütünlük var

Aktardığına göre parlamenter demokratik sistemi savunan partiler uzlaştıkları noktaları belirleyip vizyon belgesine koyacak, aykırı gördükleri maddeleri ise ayıklayacak, en son ele alacak.

Böylece uzlaşının kolaylaştığı bir sisteme ulaşılmış olacağını da vurguladı.

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Şurası açık ki uzun süredir yürütülen temaslar sonucu muhalefet blokunda ciddi bir bütünlük var.

Daha önce de belirttim, ayrışma yerine önce sistem, ardından söylem, şimdi de yöntem üzerinde ittifakı oluşturmayı başardı.

Böyle gidebilir mi?

Bunu seçim yaklaştıkça daha iyi anlarız…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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