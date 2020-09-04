Muharrem Sarıkaya: Mola yerlerinden aldığını ‘bir kutu lokum gibi virüs’ bırakıp gitmek…

İlki, Prof. Dr. Akın ve Prof. Dr. Okyay’ın da altını çizdiği Ankara’nın geçiş güzergahında bulunması, birçok kişinin kamu kurumlarında işinin olması, veya bir yakınının bulunması nedeniyle geçerken ziyaret etmesi…

Otobüs ile gelirken otoyol güzergâhında bulunan mola yerlerinde farklı bölgelerden gelen çok sayıda kişiyle karşılaştığı için de onlardan aldığını da olduğu gibi ‘bir kutu lokum gibi virüs’ bırakıp gitmesi.

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Mola yerleri konusu Prof. Dr. Okyay söyleyene kadar hiç aklıma gelmemişti.

Aslında iki ay kadar önce Afyon’dan geçerken de dikkatimi çekmişti. Bindiği otobüs içinde zaten enfekte olmaya hazırken, mola yerlerinde tuvalet ihtiyacı için girdiği havasız alanlarda ve çay içmek için oturduğu bölümlerde, üstü açık da olsa enfeksiyon kapma olasılığı yüksek.

Dolayısıyla oradan topladığını, yolların kavşağındaki Başkent’e yayması da normal…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı