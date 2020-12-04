Muharrem Sarıkaya: Milliyetçi kesimin yurtsever tutumu üzerinden ittifak çatlatma oyunu oynanıyor

Milliyetçi kesimin Silahlı Kuvvetlere olan yüksek bağlılığı, onunla kendini özdeş kılan yurtsever tutumu üzerinden bir anlamda ittifak çatlatma oyunu oynanıyor.

Sadece bu da değil, yine benzer şekilde CHP’nin içinden çıkıp partileşme çabasına giren ekibin demokrat yurtsever damarının çok baskın olması da bunun bir yansıması.

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Veya İYİ Parti’den ihraç ile sonuçlanan süreçte yaşanan tartışmanın odağında da yine milliyetçilik söz konusuydu; o kesimin partiden dışlandığına yapılan vurgu daha yüksekti.

Özetle, bir zamanlar dini muhafazakarlık üzerinden yürütülen propagandanın zemini geriledi, onun yerini bugün milliyetçilik aldı…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı