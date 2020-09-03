Muharrem Sarıkaya: Miçotakis oy devşirme ve ekonomik krizden çıkmayı hedefliyor

Doğu Akdeniz’de zaten bir süredir yaşanan gerilimin asıl hedefinin iç politika olduğu uzun süredir görülüyor.

Şurası açık ki GKRY, uzun süredir “Money Laundry Island (para temizleme adası)” haline çevirip komisyonuyla geçindiği Güney Kıbrıs’ta Ruslardan vazgeçemez…

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Dolayısıyla bugün yaşananların gerisinde odak sorunlardan çok, ardındaki nedenler öne çıkıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin AB içindeki etkisini silahlı güçle elde etmeye çalışırken, arada silah satarak para kazanma çabasını sürdürüyor.

Fransa’nın çerçici yaklaşımıyla Yunanistan’a, “10 alana 8 bedava” modelinin gerisinde de bu yatıyor.

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Atina’da gittikçe sıkışan Başbakan Kiryakos Miçotakis, AB ve uluslararası güçleri ardına aldığı algısını yaratma peşinde koşuyor, buradan oy devşirme ve içine girdiği ekonomik krizden çıkmayı hedefliyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı