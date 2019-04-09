Muharrem Sarıkaya: MHP’de seçim tekrarının daha büyük sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiliyor

Bu aşamada MHP’nin seçimlerin yenilenmesine nasıl yaklaşacağına da bakılıyor.

MHP’deki yaklaşıma gelirsek…

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Bir usulsüzlük sezgisine vurgu yapılmakla birlikte, İstanbul’da seçimlerin tekrarı gibi bir yola gidilmesinin içinden çıkılmaz daha büyük sorunlara yol açabileceğine de dikkat çekiyor.

Bundan dolayı, YSK’nın da müdahaleden uzak hukuk içinde karar alması ve kararının da millet vicdanında yer bulması gerektiğine işaret ediliyor…

Özetle elde ikna edici gerekçe olmadığı sürece seçimlerin yenilenmesinin yaratacağı olumsuzluğa dikkat çekiyor.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı