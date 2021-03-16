Muharrem Sarıkaya: MHP ve İYİ Parti, AK Parti’nin getirmeyi planladığı daraltılmış bölge sistemine olumlu yaklaşmıyor

Peki, ittifakların ittifakına olanak sağlanabilir mi?

Yani Cumhur veya Millet ittifakları, kendileri dışında oluşmuş, üçüncü bir ittifak ile ittifak yapabilir mi?

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Şu ana kadar bunun üzerinde çok durulmamış…

Ancak bunun için de bir kanuni düzenlemenin zorunluluğuna vurgu yapılıyor.

Burada da her bir ittifakın kendi içindeki oy oranının eğer %5 olacaksa bu oranı ya da %7’yi tutturmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğine işaret ediliyor.

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Dar bölge veya daraltılmış bölgeye ilişkin ise MHP ve İYİ Parti’nin çekinceleri var.

Her ikisi de AK Parti’nin getirmeyi planladığını bir süre önce dile getirdiği daraltılmış bölge sistemine olumlu yaklaşmıyor.

Görünen o ki Siyasi Partiler ve seçim kanunları TBMM’ye geldiğinde önemli gelişmelere de tanıklık edilecek…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı