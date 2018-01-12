Muharrem Sarıkaya: MHP ile ittifakın Güneydoğu’da AKP’ye olumsuz etkiye yol açmayacağı belirtiliyor

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AK Parti’deki toplantıda da dün dile getirildiği gibi, MHP ile ittifakın Doğu ve Güneydoğu’da olumsuz etkiye yol açmayacağına inanılıyor.

“Ne MHP eski MHP ne de Güneydoğu seçmeni eski seçmen; her ikisi de değişti, karşılıklı tepki tükendi” diye bakılıyor.

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Bu kapsamda MHP ile oluşturulacak 3’er kişilik komisyonda ele alınacak yasaların çerçevesi de çizilmiş.

MHP Lideri Bahçeli’nin “ağır” kelimesiyle gündeme getirip aşağı inmesini istediği % 10 barajının “aynı kalması” konusunda AK Parti ısrarlı.

Daha önce 2019’da ele alınabileceğini belirttikleri ittifak için de “Bahçeli’nin formülü doğrultusunda düzenleme yapılır; uyum yasalarıyla birlikte düzenleme öne alınır” noktasına gelinmiş.

Özetle, MHP’nin açık desteği doğrultusunda AK Parti ittifak düzenlemesine hazır ancak baraj konusundaki ısrarı devam ediyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı