Muharrem Sarıkaya: MHP bazı komisyon başkanlıklarına talip olduğunu da gizlemiyor

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Ankara’da gözaltına alındı. 24 Haziran seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyince milletvekilliği ve dokunulmazlığı sona eren Eren Erdem, Twitter’dan saat 01.59’da yaptığı açıklamada “An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu şu bilgiyi verdi: “Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştum.İstanbul 35. […]