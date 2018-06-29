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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: MHP bazı komisyon başkanlıklarına talip olduğunu da gizlemiyor

 

MHP, Plan Bütçe Komisyonu’nun bütçe ve denetim görevini birlikte yürüten yapısının değişmesini, denetimin yeni oluşacak bir başka komisyona bırakılması görüşünde.

Bunun için eski KİT Komisyonu’nun “Denetim Komisyonu” adı altında yeniden yapılanmasını hedefliyor.

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Başkanlık sisteminin uygulandığı diğer ülkelerde bu komisyonun başkanlığının muhalefet partisine verildiği anımsatılıyor.

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Ancak Denetim Komisyonu başta olmak üzere bazı komisyon başkanlıklarına talip olduğunu da gizlemiyor.

MHP Lideri Bahçeli’nin seçim sonuçlarını değerlendirirken, “Birinci stratejimiz, partimizin TBMM’de denge ve denetleme görevini ifa edebilmesi amacıyla güçlü grup kurmasıydı” demişti.

MHP’nin, yeni yapılanmanın inşası sürecinde AK Parti’ye desteğini verip dengeyi sağlarken denetim görevini de komisyonlar aracılığıyla yerine getireceği bugünden görülüyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı 

 

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