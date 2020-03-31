Muharrem Sarıkaya: Mezar ayırmak Bilim Kurulu’nun kararı değil

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun halk sağlığı alanındaki tek hekim üyesi, alanında tanınmış isim Prof. Dr. Levent Akın ile dün sohbet ederken bu konuyu açtım.

“Bilim Kurulu’nun böyle bir kararı yok; biz de anlam veremedik” dedi ve uygulamanın yanlış olduğunu söyledi.

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İl Pandemi Kurullarının uygulamayı kaldıracağına inandığını da sözlerine ekledi.

“Mezar ayırmak doğru değil, çünkü defin sonrası topraktan virüsün yayılması imkansız” deyip ekledi: “Önemli olan ölenin vücut salgılarıyla muhatap olmamak, bulaşmasını engellemek… Buna gassalların (ölü yıkayıcı) dikkat etmesi lazım. Kefenlendikten sonra ölen kişiden vücut salgısı dışarı çıkmıyorsa bulaşma olmaz. Zaten virüs canlı bedende yaşar, hücre öldükten sonra kısa süre içinde yok olur. Bir başka yere geçmesi, toprağa akıp oradan başka taraflara sızması söz konusu değil ki böyle bir önleme ihtiyaç duyulsun…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı