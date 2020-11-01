Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Mesut Bey…

Masanın ortalarında bir yerde genç, gözlüklü biri oturuyordu.

Soğuk bir duruşu vardı, etrafı gözlemliyor, zaman zaman ileri geri hareketlerle çevresini kontrol altında tutuyordu.

Reklam

Anavatan Partisi’nin ilk kuruluşunda Kennedy Caddesi’nde yer alan binanın ikinci katındaki görüntü böyleydi.

Bir süre sonra merhum Turgut Özal içeri girdi ve masanın çevresindeki isimleri tanıtmaya başladı.

Mesut Yılmaz ile ben ve diğer gazeteci arkadaşlarımın ilk tanışması o gün oldu yıllar boyu da devam etti.

Reklam

Mesafeli, ölçülü ve bir o denli de samimi gazeteci-politikacı ilişkisini bir gün olsun bozmadı.

Bizleri kimi zaman eleştirdi, kimi zaman en sert kavgaları verdi ancak hep adil oldu.

Ertesi gün de her şeyi unuttu; sanki o gün tekrar başlamış gibi yoluna devam etti.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

SON HABERLER

Video | Apartmanı vinçler ayakta tutuyor

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk üç katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için üç vinçle destek verildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...