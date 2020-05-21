Muharrem Sarıkaya: Meclis tüzüğünün hile ile etrafından dolanılıyor

Garibinize gidebilir ama TBMM, dün olduğu gibi bugün de ‘aç-kapa’ yapacak…

TBMM Başkanvekili Celal Adan nasıl ki dün kürsüye oturup, sağına soluna baktıktan sonra “Başkanlık Divanı oluşmamıştır” tespitini yaptıysa…

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Ardından “Yarın (bugün) saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum” dediyse, bugün de “27 Mayıs Çarşamba günü toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” diyecek…

Bütün bunlara neden, Meclis’teki partilerin 2 Haziran’a kadar ara verme kararı… Bir diğer anlatımla TBMM’nin İçtüzüğü’nün hile ile etrafından dolanılması…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı