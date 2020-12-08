Muharrem Sarıkaya: Meclis Genel Kurulu’ndaki aritmetik dağılım değişecek

Meclis Genel Kurulu’ndaki aritmetik dağılım değişecek.

Bağımsız milletvekillerinden başlamak üzere bazı partilere katılımlar gerçekleşecek.

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Örneğin, MHP’den ihraç edilip bağımsız kalan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yeni yılda Demokrat Parti’ye geçerse kimse şaşmasın.

Zaten Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da Habertürk’te Cumartesi günkü yayınımızda “Bağımsızlardan partinize katılım olur mu?” diye sorduğumda “olabilir” yanıtını verdi.

Veya başka bağımsız milletvekilleri de yeni kurulan partilere katılırsa da sürpriz olmasın.

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Bunun yanında bir de kurulacak olanlar var ki onların da dirsek temasının devam ettiği milletvekillerini TBMM kulislerinde iki tur attığınızda baş başa vermiş konuşurken görme olanağı vardı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı