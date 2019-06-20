Muharrem Sarıkaya: Maraş’ın açılması Türkiye’nin Doğu Akdeniz kartını yeniden dağıtma kararını gösteriyor

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bütüncül bakıldığında aslında 1974’ten bu yana en ciddi adımın atıldığını söyleyebilirim.

Çünkü Maraş’ın iskana açılması demek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz kartını yeniden dağıtma kararı aldığını gösterir.

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Anlaşılan o ki bu konuda iktidarı ve muhalefeti ile Ankara’da tam bir mutabakat söz konusu; hem de İstanbul seçimi nedeniyle birbirine girdikleri bir dönemde…

Bunun en önemli göstergesi de önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin TBMM Grubundaki sözleriyle gelmiş, KKTC için yeni bir stratejiye geçilmesi gerektiğini söylerken, devlet olarak tanıması için de atağa geçilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Anlaşılıyor ki Ankara bu konuda bütüncül adım atıyor.

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Bir yandan ikinci sondaj gemisini Akdeniz’e çıkarmaya hazırlanırken, diğer taraftan MEB ilanı veya Libya ile MEB Anlaşması yapmak için plan hazırlığını tamamlamış bulunuyor.

Siyasal söylemle de bunu destekliyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı