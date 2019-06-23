Muharrem Sarıkaya: Maraş konusunda yapılan hemen oturuma açma kararı değil

Cumhurbaşkanı Akıncı önceki gün yaptığı açıklamada, “Bostan korkuluğu değilim” diye başladı ve Maraş konusundaki karar için kendisine haber verilmediğini belirtti.

Oysa Maraş konusunda yapılan hemen oturuma açma kararı değil, sadece envanter çıkarma girişimi…

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Dikkat çeken ise bu proaktif kararların alınmasıyla birlikte GKRY lideri Anastasiadis ile yemekte buluşmasının fotoğraflarının yayınlanıp Dışişleri Bakanı Özersay’ın eleştiri bombardımanına tutulması.

Oysa yakın zamanda bırakın Anastiadis’i, DİSİ lideri ile birçok KKTC devlet adamının buluşmasına tanıklık edildi…

Anlaşılan o ki KKTC’de gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim propagandası erken başladı…

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı