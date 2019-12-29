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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Libya en çok konuşacağımız yerler arasında bulunacak

Anlaşılan o ki Libya’daki Hafter hareketi öyle endişe uyandıran bir durum değil, AK Parti de tezkere gibi bir konuda acele ediyor görüntüsü vermek istemiyor.

Ancak Libya konusunun bundan sonraki süreçte Suriye meselesiyle birlikte ele alınacağı da kesin.

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Nitekim Almanya Başbakanı Merkel de hem Libya hem de Suriye’de İdlib’den başlayan yeni göç dalgasının da arasında bulunduğu tüm ikili konuları görüşmek üzere Ocak ayının üçüncü yarısında Türkiye’ye gelecek.

Libya bundan sonra en çok konuşacağımız yerler arasında bulunacak…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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