Muharrem Sarıkaya: Kulisler ‘Yeni partiler kimden daha çok koparır’ hesabına odaklandı

Dünya NATO’nun zirve ile yeni alanını uzaya açtığı durumla ilgilenirken, Ankara yeni siyasi konsepte odaklanmış durumda.

Hepsinin odağında da birinin kurucular kurulu toplantısını tamamladığı 2 yeni siyasi oluşum yer alıyor.

Reklam

Kurulacak yeni partilerin kadrolarında kimlerin yer alacağı belli olmaya başladıktan bu yana Ankara’da kulisler, “Kimden daha çok koparır?” hesabına odaklandı.

Hem kadroları hem de yazımı bitirilmek üzere olan parti program taslaklarına bakıldığında, yeni kurulanlara yakıştırılan ile olacak olan arasındaki makasın epey açılacağını söyleyebilirim…

Muharrem Sarıkaya’nın haberi