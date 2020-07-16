Muharrem Sarıkaya: Konuyu topluma mal ederken darbeyi önleme başarısını ödüllendirmeyi gözardı ediyoruz

Siyasilerin konunun aslını bırakıp, detayıyla gün boyu uğraşması, bu işe soyunanların göz ardı edilmesine de yol açmaz mı?

Unutulmamalı ki kandırılmış, devleti ele geçirme hedefi olan veya başka istihbarat örgütlerine maşalık yaparak iç isyana, darbe girişimine yeltenenler de bu ülkenin vatandaşıydı…

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Onlar bu topraklara başka yerden gelmedi, burada büyüdü, burada yetişti ve sonuçta böyle bir hain yola teşebbüs etti.

Asıl mesele buna neden olan zemini, iklimi, ortamı ele alıp, gerekçelerini tartışmak yerine, Zizek’in dediği gibi, meseleye “yamuk bakarak” konunun başka yönlerini tartışıyoruz.

Böyle olunca da konuyu topluma mal ederken, darbeyi önleme başarısını ödüllendirmeyi gözardı ediyoruz.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı