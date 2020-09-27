Muharrem Sarıkaya: Koca, ‘Kapanma yok’ dedi, bileklik uygulaması geliyor

Daha çok basın toplantısıyla yetinen, özel röportaj vermekten kaçınan Bakan Koca, “Samsun’a birlikte gidelim mi?” teklifinde bulununca, anında “Geliyorum” dedim. (…)

Şunu belirteyim, yeni bir kapanma sürecini başlatma gibi yaklaşımı yok, doğru da bulmuyor.

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Bunu da Ankara örneği ile açıkladı… (…)

Pozitif olup evinde karantinada kalması gerekirken dışarı çıkanlara yönelik yeni bir uygulamaya gidiliyor.

Kesinlikle bileklik uygulaması yapılacak.

Ancak bunun için iki farklı model var ve bunun hangisinde karar kılmaları gerektiği konusunu tartışıyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı