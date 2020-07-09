Muharrem Sarıkaya: Kimse net olarak illerdeki vaka sayısını bilmiyor

Bilim Kurulu’nun serbestleşme ve yasakları belirleyen kesiminde de görev üstlenen üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay’a sordum.

Eğer bir ilde vaka sayısında ciddi bir artış varsa o ilde daha önce de yapıldığı gibi kente giriş çıkışın yasaklanması, kendi içinde kalması gibi öneriler de gelmiş. Örneğin, Bakan Koca’nın da dün vurguladığı gibi vaka sayısının pik noktaya ulaşmaya başladığı Gaziantep’te salgın yükselişine devam ediyorsa, kente giriş çıkışa kapatılması gibi bir yöne gidilebileceğinin altı çizilmiş…

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Buna İl Pandemi kurullarının karar vermesi gerektiğinin üzerinde durulmuş. Dikkat çeken önerinin gelmiş olmasına karşın, Bilim Kurulu üyeleri dahil kimse net olarak illerdeki vaka sayısını bilmiyor; düzenli ulaşma olanağına da sahip değil.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı