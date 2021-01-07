Muharrem Sarıkaya: Kimse ‘Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında değil’ kararına bakarak yanlış adım atmasın

Kimse Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin “Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında değil” diyerek kesilen 3 bin 150 lira cezalara ilişkin karara bakarak yanlış adım atmaya kalkmasın.

Ya da Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nden de çıkan, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına ilişkin cezaların iptaline aldanıp maske ve mesafeye dikkat etmemezlik yapmasın.

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Bu kararların iptalinin nedeni, hız yapan bir otomobile kesilen radar cezası gibi doğrudan uygulamış olmasından kaynaklanıyor.

Çünkü salgını gerekçe göstererek güvenlik güçleri doğrudan ceza yazamaz.

Kanun bu gibi hallerde görevi kamu otoritesi olan vali veya kaymakama bırakmış.

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(…)Ancak birçok yer uygulamasını düzeltti.

Doğrudan ceza kesmek yerine, tutanak tutup, mülki amirin, yani vali veya kaymakamın cezaya dönüştürmesini sağladı.

Dolayısıyla maske veya sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere uygulanan cezalar geçerli hale gelir.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı