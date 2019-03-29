Muharrem Sarıkaya: Kimin kaç belediyesi varken, hangi miktarda arttırıp azalttığına bakılacak

Geçen seçimdeki oy oranı belli, yerel seçimin doğası gereği iktidar partileri düşük, muhalefet yüksek alır; bugün oranının ne olduğunu tayin etmek zorlaşır.

Bu seçimde kazandığı veya kaybettiği belediyeler üzerinden elde edilen oran, oy oranını tayin etmede de kullanılır denilebilir.

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Ki bunu diyenler de yok değil; ancak gerçekçi olmaz, sadece ayağı tam basmayan tahmin olur.

Bundan dolayı ancak ittifakların oy oranları karşılaştırılabilir.

İçindeki partilerden hangisinin bu oranın ne kadar oranına sahip olduğunu tayin ise zordur.

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Şurası kesin ki bütün bu nedenlerle hangi oranda oy aldığından daha çok, kimin kaç belediyesi varken, hangi miktarda arttırıp, azalttığına bakılacak.

Başarı kıstası da buradan ölçülecek…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı