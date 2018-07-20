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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu’nun imzaların 500’e ulaşması halinde kurultay çağrısı yapacağına dönük beklenti yüksek

 

Amaç Muharrem İnce’nin öncülük ettiği muhalefet kanadının algı etkisini kırmak…

Daha da önemlisi psikolojik eşik olarak nitelenen 500 imzayı geçmesini engellemek.

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Muhalefet kanadı bunu görmüş olmalı ki, bütün açıklamalarını 500’ün üzerinde imza topladığı algısı üstüne kuruyor.

Çünkü 500 eşiğini aşması halinde gerekli 634 imzanın öneminin kalmayacağını Genel Merkez yönetimine yakın olanlar da kabul ediyor.

Kılıçdaroğlu’nun imzaların bu sayıya ulaşması halinde doğrudan kurultay çağrısı yapacağına dönük beklenti de yüksek.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı 

 

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