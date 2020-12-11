Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı söz konusu değil, olmasının da olanağı yok

Bir siyasetçi istemediği seçimi getirmek için neden bu denli asılır…

Ya da yaptığı her propagandanın aslında karşısındakinin arzu ettiği zemine yaradığını görmez…

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Sözünü ettiğim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu…

Daha ilk gün bu sütunda belirttim, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı söz konusu değil; olmasının da olanağı yok.

Ancak tek şartta olabilir, o da daha bu yıl yeniden seçildiği CHP liderliğini bırakmak ve bir daha partisi ile ilişkisini sürdürmemek.

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Çünkü baştan bu yana aynı cümleyi tekrar ediyor, ‘Siyasi parti liderleri aday olmamalı^’ görüşünü her platformda dile getiriyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı