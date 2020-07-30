Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu muhafazakar Kürt seçmenin CHP’ye oy vermesi için çaba gösteriyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra“Kürt sorunu” cümlesini kullanınca, Kurultay kapsamı içinde dile getirildi diye algılamıştım.

Kurultaydan iki gün sonra partisinin önceki gün yapılan TBMM Grup toplantısında daha ileri adım atıp, detaylandırmaya girmesiyle anladım ki CHP bu konuda önemli bir hazırlık içinde.

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Şurası açık ki CHP söylemleri ve uyguladığı politikaları sonucu, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin’de Kürt seçmenin oyunu büyük oranda yanında gördü.

Bu birinci parti olarak HDP’ye oy vermiş Kürt kökenli muhafazakar seçmenin, 2007’den sonra kısmi, 2011’den sonra da asli olarak ikinci parti gördüğü AK Parti’den kısmi kopuştu.

CHP, yerel seçimde, geçmişte AK Parti’nin aldığı oyları topladı…

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Çünkü Kılıçdaroğlu, kentli muhafazakar seçmene ulaşma politikasında, Kürt muhafazakarlar da önemsiyor…

Birinci önceliği HDP olan Kürt seçmenin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tercihinin Millet İttifakı’nın adayı olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Benzer şekilde HDP’ye oy vermeye eli gitmeyen, geçmişte AK Parti’ye oy vermiş, ancak yerel seçimde kopuş göstermiş muhafazakar Kürt seçmeni de 1991 öncesinde olduğu gibi sürekli CHP’ye oy verir hale getirmek için çaba gösteriyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı