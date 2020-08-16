Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu ‘Bu kadar insafsızlık olmaz’ demiş

Kılıçdaroğlu ile o gün telefon görüşmesi yapanların aktardığına göre sesi oldukça kırgın geliyormuş. İçlerinden birine İnce’nin konuşmasına atıf yaparak, “Çok haksızlık yaptı…” diye söze girmiş…

Özellikle kendi posterlerinin seçim sürecinde İnce’den daha fazla yer aldığına yönelik iddiasına hayıflanmış. Parti yönetiminin seçilmemesi için gayret gösterdiğine, ekonomik destek vermediğine ilişkin sözlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirmiş.

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“Bu kadar insafsızlık olmaz” deyip eklemiş: “Bir gün olsun ‘Benim posterlerimi asın’ demedim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi birlikte yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin tüm masraflarını partiden harcadık. Toplanan bağışları da kendisi yönetti, hiç karışmadık. Bir gün olsun ‘Bütçe eksildi, biraz daha gönderilsin’ talebi gelmedi. Ne istediyse de verildi.”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı