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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem Sarıkaya: Karamollaoğlu ‘Bahçeli ile de görüşmemiz lazım’ dedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu geçen hafta Cumhurbaşkanı ve CHP lideri ile görüşünce siyaset hareketlendi.

Politika harmanında, “Seçim mi geliyor?” sorusunu havalandırdı.

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Karamollaoğlu önceki gün aradığında bu algıyı kendisine de sordum.

“Görüşeceğiniz kişiler arasında MHP lideri Bahçeli’yi saymadınız” dedim.

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Bir an duraksadı, devamında Karamollaoğlu aynen şunları getirdi:

“Sayın Bahçeli ile henüz o noktada bir görüşme imkanı olur mu bunu pek kestiremiyorum. Çünkü, keskin ifadeleri çekindiğim; kendisi gibi düşünmeyenleri vatan haini gibi görünce, bizim görüşme arzumuz da biraz zorlanıyor. Ama Bahçeli ile de görüşmemiz lazım tabii ki…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı

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