Muharrem Sarıkaya: Kapalı oturumda söylenen ne varsa 15 dakika sonra herkes bilecek

TBMM kurulduğundan bugüne 300’e yakın kapalı oturum gerçekleştirdi.

Bunlara bir yenisi de bugün eklenecek.

Reklam

Aslında kapalı oturumlar genelde gizli kalmak için yapılır, öyle de kalır.

Ancak TBMM’deki kapalı oturumların her nedense sadece sesi gizlidir, içeriği kısa sürede her yana yayılır.

Uzun yıllardır Meclis muhabirliği yapan biri olarak söylüyorum, özellikle son 20 yılda yapılan kapalı oturumlarda kimin ne dediği neredeyse tape haline getirildi.

Reklam

Bırakın bunu kapalı oturumda söylenmiş sözler de sanki orada söylenmemiş gibi kamuoyu verildi.

Şundan emin olabilirsiniz ki bugünkü kapalı oturum da yine sesi kapalı oturum şekline dönüşecek ve içerde söylenen ne varsa en fazla 15 dakika sonra herkesin bilgisi dahilinde olacak.

Dolayısıyla kapalı oturup yerine açık yapılmış olsa belki kamuoyu da daha sağlıklı bilgi edinir, tüm partilerin konuya bakışını da daha net görürdü.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı