Muharrem Sarıkaya: Kandil’e Türk bayrağı dikilirse bu Öcalan’ın yakalanmasından büyük etki yaratır

Eğer Kandil’e Türk bayrağı dikilirse bu Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye teslim edilmesinden çok daha büyük bir etki yaratır.

Nasıl ki 1999’da Öcalan’ın yakalanması DSP’yi % 22 ile koalisyonun birinci partisi yaptıysa, Kandil’in de benzer etkisinin olmamasının olanağı yok.

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Belki kümülatif olarak seçimde bir etki yaratmayacağı varsayılabilir ama marjinal etkisi beklenenin üzerinde olur.

Unutulmasın ki Öcalan’ın yakalanması, DSP ile birlikte MHP’nin oyunu da 1999 seçiminde % 18’e çıkarmıştı.

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MHP seçmeni de aradan geçen zamanda eksilme olmakla birlikte ağırlıklı olarak partisine sadakatini göstermişti.

Kandil’de bir gelişme olursa “ülkücü, milliliğe dayalı” oyları AK Parti’nin kendisine çekmesi, yaptığı ittifakın da önünde olur.

ABD’nin Münbiç’ten PYD/YPG/PKK unsurlarının çıkarılması konusunda Türkiye’yle mutabakatı da eklendiğinde yeni bir dalga yaratır.

Seçim şu an içinde bulunduğundan çok daha başka bir zemine taşınır…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı