Muharrem Sarıkaya: Kamuoyuna ‘af …’ diye yansıyan düzenleme eninde sonunda Meclis’ten çıkacaktır

Azınlığın kararlı tutumunun, çoğunluğun gevşek muhalefeti karşısında ne denli sonuç aldığı Rahşan Affı’nda da sonrasındaki çek-senet affında da kendini göstermiştir.

Dolayısıyla MHP’nin getireceğini söylediği, kamuoyuna “af …” diye yansıyan düzenleme eninde sonunda Meclis’ten çıkacaktır… Ancak MHP’nin getireceği kadar, doğacağın ne olacağı da mühimdir…

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Çünkü Meclis’te bu yöndeki teklifler bir anda “çıfıt çarşısına” döner, herkes kendi seçmeninin beklentisini önceler, sonuçta kapsamı genişleyen içinden çıkılmaz hal alır…

Buna ilişkin en iyi örnek son dönem “imar barışı” adı altında çıkarılan “koşulsuz imar affıdır…” MHP’nin koalisyon ortağı olduğu dönemde, tüm muhalefetine rağmen TBMM’ye getirilen sonuçta genel affa dönüşen “Rahşan Affı” bunun bir başka örneğidir.

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O nedenle MHP’nin getirmek istediği kadar, hedefinin ne olduğu ve teklifine yapılacak eklemeleri ne derece engelleyebileceği de mühimdir… Yani, bir genel af; özel af veya ceza indirimi düzenlemesiyle hedefinin ne olduğunu kamuoyuna iyi anlatmalıdır. Ya da yapılan zammı, fiyat düzenlemesi diye sunmak ne toplumda anlama geliyorsa, yapılacak ceza düzenlemesi de o anlama gelir; adı af olur.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı