Muharrem Sarıkaya: İYİ Parti’de beklenti aykırılıkların bir kenara bırakılması

ADAY belirlenme sürecine daha çok var…

Genelde de bu süreçlerin çalışması seçime yakın bir dönemde ortaya çıkar…

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Hatta o derece ki önceden adı yıpratılmasın diye birkaç isim dolaştırılır.

Ancak başkanlık sistemi ile birlikte bu süreçlerin işlerliği farklılaştı, adayın önceden belirlenmesinin de bazı durumlarda fayda getireceğini ileri sürenler oldu.

Bu formül MHP Cumhur İttifakı gibi önceden üzerinde zaten zımni mutabakat sağlanan ortaklıklar için söz konusu olabilir; ancak daha geniş ittifak yapılanmalarına kapısını açmış Millet İttifakı açısından söylemek zordur.

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Bunu kendileri de gizlemiyor, bugünden bunun sağlanmasının olanaksızlığına dikkat çekiliyor.

Karşısında dinamik, tek parça gibi duran Cumhur İttifakı karşısında parçalı yapıda bir muhalefet görüntüsü sergilemenin getireceği olumsuzluklara da işaret ediliyor.

İYİ Parti’deki bakış, “Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında oluşan diyaloğun diğerleri ile nasıl sağlanacağı?” üzerinde yoğunlaşmış.

Beklenti partilerle ilişkileri artırarak aykırılıkların bir kenara bırakılmasının sağlanması…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı