Muharrem Sarıkaya: İttifakların bugünkü gibi yarışa dayanmadan devam etme şansı yok

Bir anlamda istişareye dayalı ittifak modeli geliştirildi; bunun bir örneğiyle de yarın karşılaşılacak.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek seçim sonrası parlamenter demokratik sisteme geçiş için takvim belirlenmesini isteyecek.

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Akşener cephesi gittikleri her yerde parlamenter sisteme dönüş isteğinin dile getirildiğini belirterek, “Bunu bir takvime bağlayıp halka parlamenter sisteme dönüş konusundaki kararlılığımızı göstermeliyiz” dedi.

Bunu Kılıçdaroğlu’na da aktaracaklarını belirterek, ortaya çıkan bazı algı kırılmalarını da bu kapsamda ortaya konulacak takvimle ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirtti.

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Seçim bittikten sonra benzer ilkeler etrafında hareket ediyor olsa da ittifakların bugünkü gibi yarışa dayanmadan devam etme şansı yok.

Çünkü Meclis’in yeni sistemi de eskisi gibi siyasi partileri rekabet içinde tutan yapıyı taşıyor.

Dolayısıyla bir süre sonra seçim biter ve parlamentoda siyasi bakışa dayalı adımlar öne çıkar; topluma giydirilmiş deli gömleği olarak da tanımlansa ideoloji bütün hücreleri yeniden harekete geçirir.

Bu da ne kadar zorlanırsa zorlansın ittifakları pamuk ipliğine bağlı hale getirir.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı