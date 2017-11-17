Muharrem Sarıkaya: İttifak yönteminde de baraj gibi uzlaşıya varılamadı

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Yeni sistemde hükümetler Meclis’ten çıkamayacağından ‘program ittifakı’ olası değil…

Geriye, yönetimde birlikte temsil veya ortak listeyle ittifak seçenekleri kalıyor…

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AK Parti ittifaktan, 1991’de MHP ve Islahatçı Demokrasi partilerinin RP veya BBP’nin ANAP çatısı altında gerçekleştirdiği, tek listeli milletvekili seçimini anlıyor.

MHP ise kendi kimliğiyle yer almadığı ittifakta bulunmak istemiyor…

Hatta, adayın adının karşısına hangi partiden olduğunun açıkça yazıldığı tek listeli seçim ittifakına da sıcak bakmıyor.

Bu uygulamanın da yine büyük partinin çatısı altında tek listeyle seçime girmek anlamına geldiğini belirtiyor.

Meclis’te güçlü bir şekilde kendi kimliğiyle temsil edilmesi halinde ‘AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birlikte inşasının mümkün olabileceğinin’ altını çiziyor.

İttifak yönteminde de baraj gibi uzlaşıya varılamadı.

Çözümü de ‘% 10 barajının inip inmeyeceğine’ bağlanmış görünüyor.

Bir yöntemin bulunması ve çözümün ortaya çıkması için de AK Parti ile MHP’nin uzlaşma zirvesine ihtiyacı bulunuyor.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı