Muharrem Sarıkaya: İşte OHAL yerine geçecek kanun

OHAL kalktıktan sonra bir boşluk oluşmaması için Fransa’nın da yaptığına benzer bir kanun teklifi hazırlandı.

Toplam 24 ana, 4 geçici maddeden oluşan, Terörle Mücadele, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda düzenleme yapan teklifi AK Parti yasal muhalefet ile beraber çıkarmak istiyor.

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Bu amaçla teklifi yarın (pazartesi) muhalefet ile paylaşıp desteğini isteyecek.

Yasa teklifinin içeriği Fransa’nın OHAL sonrası uygulamasını andırmakla birlikte birebir benzediğini söylemek olası değil.

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Örneğin Fransa, OHAL yerine geçmek için getirdiği kanun için 2020 yılına kadar süre sınırı koydu; sonrasında kalkacağı hükmünü getirdi.

AK Partili vekillerin hazırladığı teklifte ise süre kısıtı getirilmedi, kalıcı olması kararlaştırıldı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı