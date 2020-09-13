Muharrem Sarıkaya: İstanbul’un da Ankara gibi Wuhan olması için çok fazla zamanı kalmamış

Nitekim dün de Sağlık Bakanı Koca sözlerini revize etti ve böyle giderse İstanbul’daki vaka sayısında da ciddi artış görüleceğini açıkladı…

Karşılaştığım görüntüyü aktarayım…

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İstanbul’un en bilindik semtlerinden birinin caddeye açılan kapısının önüne masalar atılmış…

Bir grup genç ellerinde bardaklar üst üste oturuyor.

Şöyle başımı kaldırıp mekanın merdivenle inilen alt kesimine bakıyorum.

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Orası dışarının üç katı kalabalık..

İnsanlar müziğin ritmine kaptırmış dip dibe dans ediyor; maske, mesafe hak getire…

(…)Bütün bunları görünce şunu söylemeliyim ki İstanbul’un da Ankara gibi Wuhan olması için çok fazla zamanı kalmamış…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı