Muharrem Sarıkaya: İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak Türkiye için ne anlama gelir

Peki, İstanbul adıyla bütünleşik kadına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan Sözleşme’den çıkmak Türkiye açısından ne anlama gelir…

Şurasını anlayabiliyorum; AK Parti içinden çıkan 2 partiye kendisine en motor güç veren mütedeyyin kitleyi kaptırmak istemiyor…

Mütedeyyin tabanı konsolide etmeyi hedefliyor.

Ancak unutulmamalı ki AK Parti’nin sosyolojik tabanının beklentileri ve talebi hızla değişti.

Ayrıca AK Parti’nin seçim kazanmasındaki en önemli gücü, evlere rahat girip parti propagandasını yapabilen kadınlardı.

Desteğinin gerisinde AK Parti’nin 2011’de altına imza koyduğu İstanbul Sözleşmesi ve çıkarılan kanunun rolü de büyük oldu.

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Muharrem Sarıkaya’nın yazısı