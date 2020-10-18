Muharrem Sarıkaya: İstanbul, nisanda Anadolu’ya yaydığı virüsü topluyor

İKİ aydır vaka sayısında ciddi azalma yaşayan İstanbul’da salgının son dönem artmasının nedeni nedir?

Salgının şiddetinin kentte azalmasıyla gelinen daha gevşek yaşam biçiminin belirlenmiş olması mı, yoksa başka faktör mü var?

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Bu konunun bir tarafı…

İkinci yönü ise son dönem virüsü kapanlar sanki çok daha rahat geçiyorlar.

Bilim Kurulu ekibinin etkin üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın ile dün sohbet ederken bu iki soruyu yönelttim.

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Halk sağlığı uzmanı olarak tespiti, “İstanbul’un Nisan ayında Anadolu’ya yaydığı virüsü şimdi topluyor olması…”

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı