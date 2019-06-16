Muharrem Sarıkaya: İstanbul konusunun dışına çıkılmamasında görüş birliği oluşmuş

Her iki taraf da iddiaları kesin dille reddederken, “adayın kendisini seçmene rahat anlatabileceği sakin, gerilimden uzak, sadece İstanbul’un konuşulduğu bir program olmasını arzu ettiklerini” kayda geçirdi.

Zaten program ile ilgili görüşmeler yapılırken de bu duruma dikkat çekilmiş. Her ne kadar sorular konusunda karar tamamen İsmail Küçükkaya’ya bırakılmış olsa da İstanbul konusunun dışına çıkılmamasında görüş birliği oluşmuş.

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Yani S-400 meselesinden İdlib’deki gelişmelere kadar ulusal veya uluslararası konulara girilmesinin doğru olmayacağı hususunun altı çizilmiş.

Bunlar her iki tarafın da dün öğleden sonrasına kadar dile getirdiği ortak pozisyonlarıydı…

İki taraf da dün öğleden sonradan başlamak üzere seçim programlarını azalttı, gündemlerini seyrekleştirdi.

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Yine iki taraf da programın bir tartışmadan çok sakin tutum içinde kalınması dileğinin altını birkaç kez çizdi.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı